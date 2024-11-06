В больницах начали использовать «калькулятор смерти» на основе искусственного интеллекта

В больницах Лондона началась эксплуатация нового метода прогнозирования продолжительности жизни пациентов с использованием искусственного интеллекта. Программа, получившая прозвище «калькулятор смерти», анализирует результаты электрокардиограммы (ЭКГ), позволяя предсказать риск наступления смерти пациента в течение ближайших 10 лет с точностью до 78%. Об этом сообщается в статье Daily Mail.

Процедура ЭКГ, которая длится всего несколько минут, фиксирует электрическую активность сердца и помогает выявить скрытые заболевания, такие как аритмия и сердечная недостаточность, еще до их клинического проявления. Искусственный интеллект анализирует эти данные и предоставляет прогноз, который помогает врачам более точно определять степень риска для здоровья пациента.

По словам кардиолога Арунаши Сау, участвующего в исследовании, технология позволяет выделить пациентов, находящихся в группе повышенного риска, что дает возможность своевременно назначить дополнительные обследования для уточнения состояния здоровья. Эти данные могут стать важным инструментом для ранней диагностики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно примечательно, что программа не предназначена для замены врачей, а служит дополнением их работы, предоставляя «сверхчеловеческую» точность и способность обнаруживать риски, которые могут быть упущены в ходе обычного медицинского осмотра.

Технология, прошедшая первичные испытания на нескольких сотнях пациентов в Лондоне, планирует расширение числа испытуемых в будущем.