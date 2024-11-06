В Алтайском крае разработан ресурс для определения рисков развития рака полости рта

В Алтайском крае ученые создали инновационный ресурс, который позволяет выявлять риски развития рака слизистой оболочки рта на ранних стадиях. Новая разработка основывается на комплексной оценке факторов, способствующих развитию онкологических заболеваний, сообщили в ТАСС, ссылаясь на заведующую кафедрой терапевтической стоматологии Алтайского государственного медицинского университета Светлану Токмакову.

«Мы разработали автоматизированный и персонифицированный тест, который позволяет оценить риск рака слизистой оболочки рта, основываясь на 45 ключевых факторах. Эти факторы были исследованы в сравнении с данными 300 здоровых жителей Алтайского края и 300 онкобольных», — рассказала Светлана Токмакова. По её словам, таких технологий в регионе ранее не было.

Тест доступен на специально созданном веб-сайте. Пользователи могут зарегистрироваться, создать личный кабинет и пройти тестирование. Результаты теста включают таблицу с перечислением факторов риска, упорядоченных по степени их воздействия, а также рекомендации по изменению образа жизни для снижения этих рисков. Полученные данные можно сохранить и использовать для дальнейшего обращения к врачу для более точной диагностики и консультации.

В процессе тестирования учитываются как общие факторы, такие как возраст, пол, индекс массы тела, а также факторы, специфичные для полости рта, включая наличие хронических заболеваний, травм слизистой оболочки и патологических образований. С помощью специально разработанной формулы рассчитывается степень риска развития рака полости рта, которая может варьироваться от низкого до очень высокого. Результаты варьируются от низкого риска (меньше 0%) до очень высокого (более 51%), что позволяет людям заранее обратить внимание на необходимость профессиональной оценки состояния здоровья.

Этот ресурс представляет собой важный шаг в профилактике рака полости рта и поможет людям своевременно выявлять риски заболевания, а также предпринимать необходимые меры для его предотвращения.