Учёные разработали хлеб для диабетиков, который помогает снизить уровень сахара в крови

РИА Новости. Исследователи из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали новую технологию производства хлебобулочных изделий, предназначенных для людей с сахарным диабетом и тех, кто перенёс COVID-19. По утверждениям авторов исследования, эти продукты не только помогают контролировать уровень сахара в крови, но и укрепляют иммунитет, а также регулируют аппетит. Результаты работы были опубликованы в журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа либо не вырабатывает достаточно инсулина, либо организм не может эффективно его использовать, что приводит к нарушению обмена глюкозы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что диабет является одной из основных причин сокращения продолжительности жизни.

Как сообщают учёные из СКФУ, традиционные хлебобулочные изделия повышают уровень глюкозы в крови, и поэтому при диабете их употребление должно быть ограничено. Однако, исследователи предлагают решение проблемы не в полном отказе от мучных продуктов, а в изменении их состава с целью снижения гликемического индекса — показателя, определяющего скорость повышения сахара в крови.

Совместно с коллегами из пятигорского филиала ВолгГМУ учёные создали хлеб и хлебцы с низким гликемическим индексом, которые подходят для людей с инсулинозависимым диабетом и ослабленным иммунитетом после перенесённого COVID-19. Для этого они заменили традиционную пшеничную муку на смесь кукурузной муки и муки из нута, а также добавили постбиотик — культуру чайного гриба, которая оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника и укрепляет иммунную систему.

По словам доцента кафедры технологии продуктов питания и товароведения СКФУ Валерии Оробинской, благодаря высокому содержанию биологически активных веществ в этих хлебобулочных изделиях, их употребление способствует улучшению обмена веществ, снижению уровня глюкозы в крови и восстановлению дефицита витаминов и микроэлементов. Кроме того, такие продукты помогают снизить нагрузку на поджелудочную железу, укрепляют иммунитет и предупреждают развитие атеросклероза, выводя «вредный» холестерин.

Разработанные хлеб и хлебцы также способствуют активации процессов регенерации тканей поджелудочной железы и помогают контролировать чувство голода.