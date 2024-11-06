Учёные предложили создать на Луне хранилище для сохранения генетического разнообразия Земли

Учёные предложили строить на Луне «Хранилище Судного дня» — уникальную установку, которая могла бы дополнить Всемирное хранилище, расположенное на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Это хранилище служит для хранения образцов сельскохозяйственных культур и других важных генетических данных, однако недавние проблемы, такие как подтопления из-за таяния вечной мерзлоты, показали, что традиционные методы хранения на Земле уже не могут гарантировать полную безопасность. В связи с этим возникла идея использовать Луну как резервное место для хранения критически важных генетических образцов.

Предлагаемое «Лунное хранилище» будет расположено в районе Южного полюса Луны, где температуры могут опускаться до -196 °C. Такие условия идеально подходят для хранения клеток и ДНК живых организмов, поскольку крайне низкие температуры могут замедлить или приостановить процессы разрушения биологических материалов. Это решение предполагается как долгосрочное и не требует постоянного человеческого присутствия, что делает проект еще более привлекательным с точки зрения безопасности и экономии ресурсов.

Одной из ключевых задач хранилища будет сохранение фибробластов — клеток, которые имеют важнейшее значение для восстановления исчезнувших видов. Это особенно важно в контексте возможных будущих колоний на Луне или Марсе, где такие клетки могут стать основой для восстановления экосистем в условиях новых планетарных условий.

Вместе с этим проект сталкивается с рядом технических и научных вызовов, включая защиту от радиации, влияние микрогравитации и создание контейнеров, которые могут выдержать экстремальные перепады температур. Однако учёные уверены, что преодоление этих препятствий откроет новые горизонты для сохранения генетического разнообразия Земли и даже поможет в будущих космических колонизационных проектах.