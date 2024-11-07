Учёные из Барнаула создали эффективную солнечную электростанцию для городских условий

Ученые Алтайского государственного технического университета им. Ползунова разработали инновационную солнечную электростанцию, которая значительно повышает эффективность выработки энергии на ограниченной площади. Новый подход подходит для использования в условиях городской застройки и малых мощностей, сообщает ТАСС, ссылаясь на патент разработки.

Основное преимущество новой системы заключается в призматической компоновке солнечных панелей. Такая конструкция позволяет более эффективно использовать солнечную энергию, особенно в зимний период, когда солнечное излучение значительно снижается. В отличие от традиционных установок с горизонтальными панелями, новая электростанция с вертикальной установкой панелей использует все четыре грани конструкции, что увеличивает общую выработку электроэнергии в течение дня.

Патент, описывающий инновацию, подчеркивает, что такая схема компоновки позволяет солнечным панелям работать более эффективно в разное время суток, за счет чего достигается оптимизация работы системы. Это особенно актуально для городов с ограниченным пространством, где не всегда есть возможность установить большие солнечные установки.

Кроме того, компактность призматической солнечной станции позволяет размещать её в условиях плотной застройки, что делает разработку актуальной для использования в городах. Мощность электростанции зависит от количества панелей и числа ярусов в конструкции, при этом площадь, необходимая для её установки, значительно сокращается.

Эта инновация открывает новые перспективы для автономного энергоснабжения удаленных объектов и эффективного использования солнечной энергии в городах с ограниченными площадями для установки традиционных солнечных батарей.