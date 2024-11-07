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Учёные из Барнаула создали эффективную солнечную электростанцию для городских условий

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Ученые Алтайского государственного технического университета им. Ползунова разработали инновационную солнечную электростанцию, которая значительно повышает эффективность выработки энергии на ограниченной площади. Новый подход подходит для использования в условиях городской застройки и малых мощностей, сообщает ТАСС, ссылаясь на патент разработки.

Основное преимущество новой системы заключается в призматической компоновке солнечных панелей. Такая конструкция позволяет более эффективно использовать солнечную энергию, особенно в зимний период, когда солнечное излучение значительно снижается. В отличие от традиционных установок с горизонтальными панелями, новая электростанция с вертикальной установкой панелей использует все четыре грани конструкции, что увеличивает общую выработку электроэнергии в течение дня.

Патент, описывающий инновацию, подчеркивает, что такая схема компоновки позволяет солнечным панелям работать более эффективно в разное время суток, за счет чего достигается оптимизация работы системы. Это особенно актуально для городов с ограниченным пространством, где не всегда есть возможность установить большие солнечные установки.

Кроме того, компактность призматической солнечной станции позволяет размещать её в условиях плотной застройки, что делает разработку актуальной для использования в городах. Мощность электростанции зависит от количества панелей и числа ярусов в конструкции, при этом площадь, необходимая для её установки, значительно сокращается.

Эта инновация открывает новые перспективы для автономного энергоснабжения удаленных объектов и эффективного использования солнечной энергии в городах с ограниченными площадями для установки традиционных солнечных батарей.

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