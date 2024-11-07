Ученые Университета Карнеги-Меллона протестировали способ передачи энергии через человеческую кожу

Специалисты из Университета Карнеги-Меллона (США) сделали прорыв в области беспроводной передачи энергии, протестировав метод передачи энергии через человеческую кожу. Результаты исследования были опубликованы на 37-м Ежегодном симпозиуме ACM по программному обеспечению и технологиям пользовательских интерфейсов.

Как работает технология

Исследователи выяснили, что человеческое тело может быть использовано для передачи небольшого количества энергии от источника к различным устройствам, включая гаджеты, медицинские приборы и другие электронные устройства. Во время тестов ученые продемонстрировали, как энергия может передаваться от батареи в кармане человека через его кожу к передатчику, закрепленному на руке.

Процесс передачи энергии был осуществлен на частоте 40 мегагерц, при этом уровень энергии, доставленный на расстояние через кожу, составил 100 микроватт. При этом процесс не вызывал дискомфорта у человека, что является важным достижением для применения технологии в повседневной жизни.

Перспективы использования технологии

Это открытие открывает перспективы для беспроводного питания мелких гаджетов, таких как устройства для мониторинга физической активности и здоровья. Однако мощность в 100 микроватт достаточно мала, чтобы обеспечить питание, например, фитнес-браслетов или умных часов. Несмотря на это, использование человеческой кожи для передачи энергии может стать шагом вперед в создании новых технологий беспроводной зарядки для мелких устройств и медицинских приборов.

Другие достижения в области батарей

В то время как ученые Карнеги-Меллона исследуют способы передачи энергии через кожу, их коллеги из Стэнфордского университета недавно предложили инновационный метод увеличения емкости аккумуляторов. Стэнфордские исследователи предложили метод подачи электрических импульсов на аккумуляторы, что позволяет увеличить их емкость на 30%. Это открытие может оказать значительное влияние на развитие более эффективных и долгоживущих батарей для мобильных устройств и электромобилей.