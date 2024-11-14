Ученые разработали ключевые элементы для установки СКИФ в России

ТАСС, 14 ноября. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с Институтом физики микроструктур РАН разработали два важнейших элемента для экспериментальной станции «Микрофокус» установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Речь идет о двухзеркальном монохроматоре и системе фокусировки, которые являются основными компонентами оптической схемы станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Как пояснил проректор ТПУ по науке Алексей Гоголев, разработанное оборудование является частью системы управления пучком синхротронного излучения. Синхротронное излучение, изначально представляющее собой широкий спектр, проходит через монохроматор, который выделяет необходимый диапазон энергии, превращая его из «белого» в «розовый». Затем монохроматический пучок фокусируется на исследуемом образце. Примечательно, что в России аналогичных устройств еще не существует, а новые разработки ТПУ по своим характеристикам не уступают мировым аналогам.

Зеркальный монохроматор, по словам ученых, не только подготавливает пучок синхротронного излучения для дальнейшего использования, но и принимает на себя основную тепловую нагрузку. Он позволяет снизить интенсивность пучка до требуемых параметров, что устраняет необходимость в использовании криогенных систем охлаждения для следующих оптических элементов, при этом параметры излучения остаются стабильными в заданном спектральном диапазоне.

Система фокусировки, в свою очередь, позволяет формировать пучок синхротронного излучения с размерами от микронов до нанометров, обеспечивая точную фокусировку на исследуемом образце. Разработанная система имеет рекордные для России характеристики фокусировки до 140х540 нанометров.

О проекте СКИФ

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) — это проект класса мегасайенс с синхротроном нового поколения, который строится в наукограде Кольцово (Новосибирская область). СКИФ станет уникальной исследовательской платформой, предоставляющей ученым возможность работать с интенсивными пучками рентгеновского излучения для проведения передовых исследований в таких областях, как химия, физика, материаловедение, биология, геология и гуманитарные науки.

Проект СКИФ создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» и будет способствовать решению актуальных задач как для научных исследовательских центров, так и для инновационных и промышленных предприятий.