Ученые раскрыли тайну, почему светлое вещество Челябинского метеорита стало темным

Российские ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, почему светлое вещество Челябинского метеорита изменило свой цвет и стало темным. Это открытие может помочь не только лучше понять процессы, происходящие с метеоритами, но и оценить возможные угрозы от подобных небесных тел.

Челябинский метеорит, который упал в 2013 году, является обыкновенным хондритом — одним из самых распространенных типов метеоритов в Солнечной системе. Хондриты составляют более 85% всех метеоритов, которые падают на Землю. Они представляют собой смеси различных минералов, а их состав может содержать как темные, так и светлые участки.

Особенность Челябинского метеорита заключалась в его неоднородности: в нем были заметны области как темной, так и светлой литологии. Важность исследования этого метеорита заключалась в том, что ученые могли бы понять, какие процессы происходят внутри подобных тел в космосе, а также как такие процессы могут повлиять на Землю, если метеорит в будущем окажется опасным для планеты.

Для того чтобы выяснить, как светлые участки вещества стали темными, ученые провели серию экспериментов. Они подвергли фрагменты метеорита воздействию сильных ударов, нагрева и облучению ионами аргона. Эти эксперименты показали, что темные вкрапления в метеорите сформировались из светлых участков в результате ударных процессов. Ученые предполагают, что причиной этого явления могло стать мощное столкновение астероидов, в ходе которого произошло переплавление и перекристаллизация материала.

По мнению исследователей, сильные удары, вероятно, произошли в процессе столкновения крупных космических объектов, что привело к преобразованию вещества. Это открытие имеет важное значение для понимания процессов, происходящих на ранних этапах формирования Солнечной системы и в ходе столкновений в космосе. Кроме того, такие знания могут помочь в будущем в оценке потенциальных угроз, связанных с падением метеоритов на Землю.