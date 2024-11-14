Ученые Крыма запатентовали уникальное устройство для защиты винограда от грибковых заболеваний

Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ) получили патент на инновационное устройство для защиты виноградников от грибковых заболеваний с использованием ультрафиолетового излучения. Это первая отечественная разработка в сфере сельскохозяйственного машиностроения, направленная на борьбу с болезнями растений, вызванными грибками, с помощью ультрафиолета.

Устройство было разработано в ответ на запрос крымских сельхозтоваропроизводителей, для которых заражение винограда болезнетворными грибками является одной из самых частых проблем. Виноградные плантации часто подвергаются воздействию различных патогенов, что может существенно снизить урожай и качество продукции.

По словам одного из авторов устройства, заведующего отделом механизации производства и разработки новых образцов техники НИИСХ Крыма Ивана Соболевского, принцип действия устройства заключается в воздействии ультрафиолетового излучения на грибковые патогены. УФ-излучение нарушает ДНК грибков, что приводит к их гибели. При этом, как подчеркивают разработчики, излучение, которое применяется на растения, совершенно безопасно, и дозировка ультрафиолета не вызывает повреждений самой культуры. Устройство также исключает повреждения стеблей винограда во время обработки, так как излучатель двигается по плантации с учетом особенностей растения.

Кроме того, устройство отличается от зарубежных аналогов системой охлаждения и защиты от внешних воздействий, таких как дождевые капли и посторонние предметы, что значительно повышает его эксплуатационную надежность.

Эта разработка обещает стать важным шагом вперед в сельском хозяйстве, особенно для виноградарства, позволяя более эффективно бороться с грибковыми заболеваниями и повышать урожайность, при этом снижая необходимость в химических обработках.