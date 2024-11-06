Создан ИИ для обнаружения токсичных газов: система имитирует обоняние человека

Ученые из Университета Вирджинии разработали уникальную систему на базе искусственного интеллекта, способную обнаруживать токсичные газы в реальном времени. Эта инновационная технология сочетает нейронные сети с сетью сенсоров, что позволяет эффективно идентифицировать опасные газы, такие как диоксид азота (NO₂), который представляет серьезную угрозу для здоровья дыхательных путей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха, включая NO₂, ежегодно приводит к более чем 4,2 миллионам преждевременных смертей, в основном из-за заболеваний легких, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Система использует графеновые сенсоры, которые функционируют как искусственный нос: они реагируют на молекулы токсичных газов, изменяя свою проводимость при контакте с диоксидом азота. Это позволяет системе с высокой чувствительностью обнаруживать утечки и контролировать загрязнение воздуха.

Учёные уверены, что данная технология может значительно повысить безопасность в промышленных зонах, городах и жилых районах, обеспечивая постоянный мониторинг качества воздуха и своевременное предупреждение о потенциальных угрозах.