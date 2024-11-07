Швейцарские ученые раскрыли ключ к переходу от одноклеточных к многоклеточным организмам

Группа ученых из Женевского университета сделала важное открытие, которое помогает понять один из фундаментальных моментов эволюции — переход от одноклеточных к многоклеточным организмам. Результаты исследования, опубликованные в журнале *Nature*, также проливают свет на известный философский парадокс: что появилось первым — курица или яйцо?

Исследование было сосредоточено на изучении организма *Chromosphaera perkinsii*, который был открыт в 2017 году в морских отложениях у берегов Гавайских островов. Эти одноклеточные организмы были впервые датированы более миллиарда лет назад, что делает их возможными предшественниками многоклеточных животных.

Ученые обнаружили, что *Chromosphaera perkinsii* обладает уникальной способностью образовывать многоклеточные колонии. Эти структуры могут существовать в течение примерно трети жизненного цикла организма и включать как минимум два типа клеток — что является крайне редким явлением среди одноклеточных существ.

Особенно примечателен тот факт, что процесс деления клеток и трехмерная структура колоний, образуемых этими организмами, поразительно напоминает ранние стадии эмбрионального развития животных. Это открытие предполагает, что генетические программы, которые лежат в основе эмбрионального развития многоклеточных, могли существовать уже до появления многоклеточных животных. Это также ставит вопрос: возможно ли, что *Chromosphaera perkinsii* эволюционировал независимо, но развил аналогичные процессы?

Этот прорыв в понимании эволюции одноклеточных и многоклеточных организмов предоставляет новые данные о развитии жизни на Земле и может существенно изменить наши представления о происхождении многоклеточных существ.