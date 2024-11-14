СДВГ затрудняет выполнение сложных задач: исследование ученых СПбГУ

Исследование ученых Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) показало, что крысы с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) сталкиваются с трудностями при выполнении сложных поведенческих задач. Работа, направленная на изучение механизмов дофамин-зависимых расстройств, поможет в дальнейшем разработать подходы к лечению таких патологий, сообщили в пресс-службе университета.

В ходе исследования специалисты изучали поведение крыс линии DAT-KO, у которых отсутствует транспортер дофамина, что имитирует симптомы СДВГ. Выяснилось, что эти животные склонны к стереотипным моделям поведения, что затрудняет их способность к обучению и выполнению сложных задач. Например, крысы с генетическим дефектом хуже ориентируются в пространстве, что затрудняет их поиск пищи в лабиринте, по сравнению с крысами без подобного генетического изменения.

Психологические расстройства, такие как СДВГ, синдром Туретта и болезнь Паркинсона, часто связаны с нарушениями в дофаминовой системе мозга. Дофамин играет ключевую роль в моторной активности, обучении и памяти. Для исследования ученые выбрали модель крыс, так как эти животные подходят для моделирования психоневрологических расстройств.

Крысы с дефицитом дофаминового транспорта проявляют гиперактивность, нарушенную концентрацию внимания и сниженную обучаемость. Эти симптомы сопровождаются аномальной электрической активностью мозга, в частности, десинхронизацией мозговых ритмов, что, по мнению ученых, может быть причиной проблем с гиперактивностью. В будущем результаты исследования помогут в разработке фармакологических методов коррекции таких патологий.