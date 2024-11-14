Российские ученые создали добавку для зубной пасты, восстанавливающую эмаль

Исследователи из Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН) разработали инновационную добавку для зубных паст, способную эффективно восстанавливать поврежденную зубную эмаль. Это новое соединение, на основе которого формируются кости и зубы, обещает стать эффективной и нетоксичной альтернативой традиционному фтору, который широко используется в средствах для гигиены полости рта.

Восстановление зубной эмали — важная задача в стоматологии, поскольку её повреждение из-за химической и механической эрозии часто приводит к различным заболеваниям зубов. Для решения этой проблемы в состав зубных паст обычно добавляют гидроксиапатит, который на 97% составляет костную ткань, а также соединения фтора. Однако фтор в больших дозах может вызывать побочные эффекты, что ставит под сомнение его безопасность.

Новая разработка ученых ИМЕТ РАН основана на октакальций фосфате (ОКФ), который является предшественником костной ткани и активно используется в остеопластике для восстановления утраченной костной массы. ОКФ уже рассматривался как перспективный материал для лечения костных заболеваний, а гидроксиапатит, применяемый в зубных пастах, является конечным продуктом его превращения.

Одной из задач, с которой столкнулись исследователи, было решение проблемы нестабильности ОКФ. Без этой стабильности соединение превращалось бы в гидроксиапатит еще до нанесения пасты на зубы. Команде ИМЕТ РАН удалось разработать стабильные формы ОКФ, которые сохраняют свои свойства на протяжении всего срока годности зубной пасты.

Результаты лабораторных испытаний показали, что добавка на основе ОКФ значительно ускоряет процесс восстановления эмали по сравнению с гидроксиапатитом. Более того, ОКФ не имеет токсичности, в отличие от соединений фтора, и способствует эффективному удалению бактериальной биоплёнки с поверхности зубов, а также снижает зубную чувствительность и способствует их отбеливанию.

Кроме того, ученые разработали технологию массового производства этой добавки, которая уже была запатентована. В настоящее время в ИМЕТ РАН создан опытно-промышленный участок для производства добавки, а также проводятся переговоры с отечественными и зарубежными производителями зубных паст для интеграции нового компонента в их продукцию.

«Мы уверены, что наша разработка обеспечит более безопасное и эффективное восстановление эмали и станет полезным дополнением в уходе за полостью рта», — отметил Владимир Комлев, директор ИМЕТ РАН и один из авторов разработки.