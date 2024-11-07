Российские ученые нашли способ борьбы с устойчивостью грибков к лекарствам

Биологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разработали инновационный препарат, который способен в тысячи раз усилить эффективность противогрибковых лекарств. Новый препарат нарушает молекулярную коммуникацию между грибковыми клетками, что мешает патогенным микроорганизмам вырабатывать общую стратегию защиты и устойчивости к лекарствам. Эта технология может стать ключом в борьбе с растущей проблемой устойчивости грибков к традиционным медикаментам.

Механизм действия нового препарата

Препарат, созданный учеными МГУ, действует на молекулярный уровень, разрывая «телеграф» — механизм, с помощью которого грибки «сговариваются» и вырабатывают общие стратегии для борьбы с внешними угрозами, такими как лекарственные препараты. Такой скоординированный ответ микроорганизмов является одной из причин устойчивости к противогрибковым средствам.

Решение проблемы «тихой пандемии»

Рост резистентности грибков к лекарствам представляет собой серьезную угрозу для здравоохранения и стал причиной так называемой «тихой пандемии». Грибковые инфекции, особенно устойчивые к лечению, приводят к многочисленным смертельным случаям. Каждый год от последствий микозов, то есть грибковых заболеваний, умирает около 3,8 миллиона человек по всему миру.

Разработанный препарат поможет значительно повысить эффективность противогрибковой терапии, что особенно важно на фоне растущей проблемы устойчивости. Препарат можно использовать в сочетании с традиционными противогрибковыми средствами, что позволит значительно усилить их действия и решить проблему резистентности патогенов.

Будущее разработки

Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом (РНФ), были опубликованы в научном журнале Journal of Biological Macromolecules. Это открытие имеет огромное значение для медицины и биологии, так как позволяет предложить новую стратегию борьбы с устойчивыми грибковыми инфекциями, которые все чаще становятся причиной трудноизлечимых заболеваний, особенно в ослабленных иммунных системах.