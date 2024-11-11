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Российская гибридная установка удвоит мощность и снизит выбросы в авиации

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Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) разрабатывает гибридную силовую установку (ГСУ) для региональных самолётов, вмещающих до 100 пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор института Андрей Козлов в интервью RT. Особенностью новой установки станет использование жидкого водорода в качестве хладагента, что позволит значительно увеличить мощность электрических машин — почти в три раза.

Российская гибридная установка удвоит мощность и снизит выбросы в авиации
Гибридная силовая установка ЦИАМ © Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ)

Разработка направлена на создание гибридных систем мощностью 1,5—2 МВт, что эквивалентно 2—2,7 тыс. л.с. Установка будет сочетать более мощный привод на базе турбовального двигателя и новый хладагент, который, по мнению специалистов, повысит экономичность и снизит выбросы вредных веществ. В перспективе такая силовая установка может быть использована в самолётах вместимостью до 80—100 мест, а уже к 2030—2035 годам планируется появление воздушных судов с ГСУ на 19 пассажиров.

Внедрение жидкого водорода, чья температура кипения составляет -253 °C, позволит значительно повысить эффективность работы системы. В сравнении с используемым сегодня жидким азотом (температура кипения -196 °C), новый хладагент обеспечит почти тройное увеличение мощности при сохранении компактности и массы установки.

Кроме того, водород может быть использован как топливо для авиации, что значительно снижает выбросы углекислого газа и повышает энергетическую плотность топлива по сравнению с авиационным керосином. По прогнозам специалистов, испытания водородной авиационной силовой установки займут около пяти лет.

Ранее ЦИАМ завершил успешные лётные испытания гибридной установки на базе самолёта Як-40, оснащённого силовой системой мощностью 500 кВт. Эта система стала первой в мире гибридной силовой установкой, испытанной в реальных условиях. Испытания показали, что использование гибридной установки позволяет снизить расход топлива до 20% по сравнению с традиционными авиационными двигателями, благодаря возможности комбинированного использования газотурбинного двигателя и аккумуляторов.

С учётом этого, такая схема может быть использована на самолётах местных линий и региональных авиасудах, обеспечив более экономичную и экологичную эксплуатацию воздушного транспорта в будущем.

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