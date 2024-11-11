Российская гибридная установка удвоит мощность и снизит выбросы в авиации

Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) разрабатывает гибридную силовую установку (ГСУ) для региональных самолётов, вмещающих до 100 пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор института Андрей Козлов в интервью RT. Особенностью новой установки станет использование жидкого водорода в качестве хладагента, что позволит значительно увеличить мощность электрических машин — почти в три раза.

Разработка направлена на создание гибридных систем мощностью 1,5—2 МВт, что эквивалентно 2—2,7 тыс. л.с. Установка будет сочетать более мощный привод на базе турбовального двигателя и новый хладагент, который, по мнению специалистов, повысит экономичность и снизит выбросы вредных веществ. В перспективе такая силовая установка может быть использована в самолётах вместимостью до 80—100 мест, а уже к 2030—2035 годам планируется появление воздушных судов с ГСУ на 19 пассажиров.

Внедрение жидкого водорода, чья температура кипения составляет -253 °C, позволит значительно повысить эффективность работы системы. В сравнении с используемым сегодня жидким азотом (температура кипения -196 °C), новый хладагент обеспечит почти тройное увеличение мощности при сохранении компактности и массы установки.

Кроме того, водород может быть использован как топливо для авиации, что значительно снижает выбросы углекислого газа и повышает энергетическую плотность топлива по сравнению с авиационным керосином. По прогнозам специалистов, испытания водородной авиационной силовой установки займут около пяти лет.

Ранее ЦИАМ завершил успешные лётные испытания гибридной установки на базе самолёта Як-40, оснащённого силовой системой мощностью 500 кВт. Эта система стала первой в мире гибридной силовой установкой, испытанной в реальных условиях. Испытания показали, что использование гибридной установки позволяет снизить расход топлива до 20% по сравнению с традиционными авиационными двигателями, благодаря возможности комбинированного использования газотурбинного двигателя и аккумуляторов.

С учётом этого, такая схема может быть использована на самолётах местных линий и региональных авиасудах, обеспечив более экономичную и экологичную эксплуатацию воздушного транспорта в будущем.