Прошло исследование космоса: инопланетяне скрываются от людей в иных вселенных

Группа астрономов под руководством доктора Даниэла Сорини считает, что наша Вселенная не очень подходит для жизни разумных существ. Вместо этого они предполагают, что в других параллельных вселенных условия могут быть более благоприятными для жизни.

Исследование началось с уравнения Дрейка, созданного в середине XX века, которое оценивает вероятность появления разумной жизни на основе количества звезд и планет. Однако это уравнение не учитывает множество факторов, которые стали известны позже.

Доктор Сорини и его команда решили изменить одну важную константу — плотность темной энергии, влияющую на расширение Вселенной. Они выяснили, что увеличение этой плотности может повысить шансы на образование звезд и развитие цивилизаций. Например, если плотность темной энергии в нашей Вселенной составляет 23%, то увеличение до 27% может привести к появлению большего числа разумных существ.

Сорини также изучает идею множественных вселенных, или мультиверса, где каждая вселенная имеет свои уникальные условия и законы физики. Это открывает возможность, что разнообразие инопланетной жизни может существовать в этих параллельных мирах.

Согласно теории Дэвида Дойча, каждый раз, когда мы принимаем решение, мы перемещаемся между близкими вселенными. Сорини предполагает, что если удастся выйти за пределы этого «клубка» вселенных, можно будет обнаружить новые физические законы и, возможно, встретить инопланетян.

Недавние исследования показывают, что в прошлом законы природы могли быть другими, что поддерживает идею существования различных вселенных. Уфологи также отмечают, что наблюдения инопланетных объектов происходят волнами, что можно объяснить перемещением между вселенными.

Источник: КП.