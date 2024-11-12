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Почему капуста вызывает газы и как избежать дискомфорта

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

После употребления капусты многие ощущают газы и тяжесть в животе. Это связано с её составом — в капусте много клетчатки и трудноусвояемых углеводов. Диетолог Саманта Маклеод объяснила, почему это происходит и как можно минимизировать неприятные ощущения.

Капуста вызывает газообразование по нескольким причинам. Во-первых, она содержит клетчатку, которая не переваривается полностью и попадает в толстый кишечник, где расщепляется с участием бактерий. Этот процесс может сопровождаться образованием газа. Во-вторых, в капусте присутствует рафиноза — сложный углевод, который также сложно переварить. Этот сахар не полностью расщепляется в организме и начинает ферментироваться в кишечнике, что усиливает газообразование.

Если вам нравится капуста, но вы хотите избежать дискомфорта, вот несколько рекомендаций:

  1. Готовьте капусту. При термической обработке (варке, запекании или приготовлении на пару) капуста становится легче для переваривания.
  2. Ферментируйте капусту. Кимчи и квашеная капуста перевариваются легче, и газов от них будет меньше.
  3. Уменьшите порцию. Попробуйте есть капусту в небольших количествах или смешивайте её с другими овощами, например, с тертой морковью, болгарским перцем или салатом, чтобы облегчить процесс пищеварения.

Однако стоит помнить, что для индивидуальных рекомендаций всегда лучше проконсультироваться с врачом.

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