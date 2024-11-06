Озеленение Сахары: как растения изменили климат Земли в прошлом

Международная группа ученых из Италии, Швеции, Канады и других стран исследовала, как озеленение Сахары в древности повлияло на климат Земли. Результаты работы были опубликованы в журнале Climate of the Past.

Исследования показали, что в первой половине голоцена, примерно между 11 тыс. и 5 тыс. лет назад, обширные участки Сахары покрывались вечнозелеными кустарниками и другой растительностью. Это происходило на фоне усиления муссонов в Северном полушарии, что привело к изменению климата в регионе. Одной из причин изменений стала повышенная солнечная радиация летом, вызванная совпадением летнего солнцестояния с перигелием — моментом, когда Земля максимально приближается к Солнцу.

Для анализа воздействия озеленения Сахары на климат были использованы климатические модели. Исследования показали, что растительность в пустыне вызвала значительные изменения в климате на других континентах. В Скандинавии и Северной Америке стало теплее и суше, в Западной Европе — холоднее зимой и теплее летом. В Центральной Европе в целом наблюдалось потепление, в то время как Средиземноморье стало холоднее и дождливее. В Центральной Азии зимы потеплели, но лето стало прохладнее. Все эти изменения, как показали исследования, были следствием смещения атмосферных течений на запад.

Также ученые обнаружили, что произошло изменение Североатлантического колебания (NAC), что привело к изменению давления в океаническом бассейне и, как следствие, температуры и осадков на прилегающих территориях. Это изменение колебания было отрицательным как зимой, так и летом.

Климатические изменения, вызванные озеленением Сахары, продолжались тысячи лет. Одной из причин таких долгосрочных изменений стало значительное сокращение выбросов пыли, а также снижение альбедо — отражающей способности поверхности Земли. Альбедо пустыни снизилось с 0,30 (для песчаных пустынь) до 0,15 (для кустарников), что способствовало дальнейшему потеплению тропиков. Дополнительным фактором стало увеличение циркуляции воды благодаря большему количеству растительности, что помогло сдержать процессы засушливости в регионе.

Эти результаты показывают, как даже локальные изменения в экосистемах могут оказать значительное влияние на глобальный климат, а также подчеркивают важность взаимодействия растительности, воды и солнечной радиации в климатических процессах.