Главная » Новости науки

Нобелевская премия по химии 2024 года за достижения в области конструирования белков

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Нобелевская премия по химии 2024 года была присуждена за работы, связанные с компьютерным конструированием белков и предсказанием их структуры. Эти исследования обещают в будущем изменить многое в биохимии и медицине.

Белки — важнейшие молекулы, составляющие основу живых организмов, выполняя широкий спектр функций, от транспортировки кислорода в крови до обеспечения иммунной защиты. Белки представляют собой цепочки аминокислот, которые зависят от генетической информации. Из более сотни известных аминокислот в живых организмах используется лишь 21, из которых восемь являются незаменимыми.

Для выполнения своих функций белки сворачиваются в уникальные трехмерные структуры. От того, как именно они свертываются, зависит их функциональность. Проблема заключается в том, что предсказать форму белка, зная его аминокислотную последовательность, до недавнего времени было крайне сложно.

Новые лауреаты премии по химии, Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон М. Джампер, значительно продвинули это направление. Бейкер разработал программу Rosetta, которая предсказывает, как аминокислотная последовательность белка будет сворачиваться в трехмерную форму. Для этого программа использует огромные базы данных и вычислительные ресурсы. В свою очередь, Хассабис и Джампер, работая в компании Google DeepMind, создали модель AlphaFold2, использующую искусственный интеллект для предсказания структуры белков. Эта модель уже помогла расшифровать множество белков и продолжает активно использоваться в научных исследованиях по всему миру.

Примечательно, что Rosetta позволила не только предсказать структуру известных белков, но и разработать новые молекулы, которые ранее не существовали в природе. Например, команда Бейкера в 2003 году впервые создала белок с уникальной аминокислотной последовательностью, полностью совпавший с предсказанной трехмерной структурой.

Таким образом, достижения лауреатов могут открыть новые возможности для создания лекарств, например, для лечения рака или инфекционных заболеваний, а также ферментов, которые будут разлагать загрязняющие пластики. Эти исследования могут привести и к созданию биороботов, которые будут бороться с инфекциями внутри организма.

Нобелевская премия 2024 года подчеркивает важность синергии между искусственным интеллектом и биохимией, открывая новые горизонты для науки и медицины.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.