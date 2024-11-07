Медленный сон критичен для снижения риска деменции у пожилых людей

Новые исследования показали, что потеря даже небольшого количества медленного сна может повысить риск развития деменции у людей старше 60 лет. Ученые обнаружили, что снижение глубокого сна на всего лишь один процент в год увеличивает вероятность когнитивных заболеваний на 27%.

Медленный сон — это одна из стадий цикла сна, которая длится 20–40 минут и характеризуется замедлением мозговых волн, снижением частоты сердечных сокращений и понижением кровяного давления. Эта фаза сна способствует укреплению иммунной системы, костей и мышц, а также помогает мозгу усваивать новую информацию.

Недавние исследования показали, что у людей, у которых наблюдаются изменения в мозге, связанные с болезнью Альцгеймера, более эффективное выполнение тестов на память связано с более длительным и глубоким медленным сном.

Мэтью Пейз, нейробиолог, отметил, что медленный сон помогает мозгу пожилых людей бороться с накоплением вредных метаболических отходов, в том числе белков, которые ассоциируются с болезнью Альцгеймера. Он также добавил, что результаты нового анализа показывают, как потеря медленного сна может стать изменяемым фактором риска деменции.

Для своего исследования ученые наблюдали за 346 участниками, которые прошли два анализа сна с разницей в пять лет, с 1995 по 1998 год и с 2001 по 2003 год. За 17 лет наблюдений у 52 участников была диагностирована деменция. Результаты показали, что снижение продолжительности медленного сна на один процент в год было связано с увеличением риска деменции на 27%.

Исследования также показали, что с возрастом продолжительность медленного сна сокращается, начиная с 60 лет, достигая максимума между 75 и 80 годами, после чего стабилизируется.

Также было установлено, что низкий уровень медленного сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, использованием медикаментов, влияющих на качество сна, а также с наличием гена, связанного с болезнью Альцгеймера.

Хотя авторы исследования подчеркивают, что они не могут утверждать прямую причинно-следственную связь между потерей медленного сна и развитием деменции, они предполагают, что изменения в мозге, связанные с деменцией, могут влиять на ухудшение качества сна.