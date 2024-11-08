Китай представил мобильные микроволновые системы для борьбы с дронами

На авиасалоне в Чжухае Китай продемонстрировал несколько новых микроволновых систем, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Этот шаг подчеркивает растущий мировой интерес к средствам борьбы с дронами, отмечает The War Zone.

Одним из наиболее заметных экспонатов стала микроволновая система, установленная на шасси бронеавтомобиля с колесной формулой 8×8. Видеоролики, подготовленные к выставке, показывают, как на крыше броневика размещена антенна, а также имеется небольшая РЛС для обнаружения и отслеживания целей.

Также была представлена более мощная микроволновая система, установленная на бронированном грузовике Shacman SX2400/2500, с тем же шасси 8×8. Эта система включает антенну, установленную на выдвижной мачте, и РЛС для эффективного поиска целей.

Видео, показанное на выставке, демонстрирует, как одна из этих микроволновых систем сбивает небольшой дрон, при этом также видно инфракрасное изображение с камеры. Несмотря на отсутствие подробных характеристик, известно, что такие системы могут эффективно уничтожать или нарушать работу БПЛА.

Микроволновое оружие отличается от лазерных систем тем, что лучи имеют более широкое распространение, что делает их более быстрыми при поражении целей. Кроме того, микроволновое излучение менее чувствительно к внешним погодным условиям, что делает его более стабильным в различных условиях.

Эти системы представляют собой эффективное средство для борьбы с угрозами, такими как рои дронов или другие электронные системы, включая крылатые ракеты. Микроволновое излучение может повредить или уничтожить электронные компоненты, что делает такие технологии многообещающими для защиты от различных типов угроз.

В рамках того же выставочного мероприятия, также была представлена китайская система противоракетной обороны HQ-19, способная действовать на дальности до 3000 км.