Исследование из Китая: растворимый кофе может ускорять старение

Китайские ученые обнаружили, что потребление растворимого кофе может ускорять процессы старения организма. Это вывод основывается на анализе данных более 468 тысяч человек, собранных британским Биобанком, сообщает PubMed Central.

Цель исследования заключалась в изучении влияния различных типов кофе на длину теломер — специальных участков хромосом, которые играют ключевую роль в старении клеток. Участники эксперимента были разделены на три группы: одни потребляли растворимый кофе, другие — фильтрованный заварной, а третьи — оба типа напитка. Результаты показали, что растворимый и смешанный кофе негативно влияли на длину теломер, сокращая их, в то время как фильтрованный заварной кофе не оказывал такого эффекта.

Основной причиной негативного воздействия растворимого кофе ученые называют его состав, включая высокое содержание свинца, а также добавки, такие как сливки и ароматизаторы, которые могут ускорять старение клеток.

Биолог Анна Баранова прокомментировала результаты исследования, отметив, что обычный кофе можно пить с удовольствием, в то время как растворимый стоит оставить на полке в магазине.