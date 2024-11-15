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ИГЭУ совместно с Росатомом создал новые лаборатории для подготовки специалистов атомной энергетики

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В Ивановском государственном энергетическом университете имени В. И. Ленина (ИГЭУ) открыли новые научно-образовательные лаборатории в рамках сотрудничества с концерном «Росэнергоатом». Открытие новых лабораторий состоялось в начале учебного года, и они созданы для подготовки специалистов атомной энергетики, включая будущих и действующих работников атомных электростанций.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский побывал в университете и ознакомился с новыми лабораториями, которые обеспечат практическую подготовку специалистов. В рамках соглашения, подписанного в 2022 году между ИГЭУ и «Росэнергоатом», в вуз было вложено несколько сотен миллионов рублей, и создано несколько лабораторий для удовлетворения нужд атомной отрасли.

Губернатор отметил, что в последние годы атомная промышленность активно развивается благодаря новым технологиям, включая искусственный интеллект. ИГЭУ, как один из ведущих вузов, играет важную роль в подготовке кадров и научных разработках для атомной энергетики.

В числе новых лабораторий — Центр компетенций по релейной защите и автоматике, где, помимо студентов, действующие специалисты атомных станций могут повышать квалификацию. Также открыт Центр предиктивной аналитики, диагностики и цифровой энергетики, где применяются технологии виртуальной реальности. Ректор ИГЭУ Григорий Ледуховский отметил, что в следующем году планируется расширение и дооснащение созданных центров.

Кроме того, университет запустил Лабораторию прецизионных систем формирования микроклимата, которая будет готовить специалистов для работы на атомных станциях, где имеется потребность в специалистов по вентиляции и кондиционированию.

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