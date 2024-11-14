«Беспилот» показал новое видео с отечественным антидроновым сеткомётом

Телеграм-канал «Беспилот» опубликовал видео с демонстрацией нового российского сеткомёта для нейтрализации дронов, разработанного в «КПБ Полёт». Устройство, способное работать на дистанции от 4 до 6 метров, оснащено сетью диаметром 2 метра, что позволяет эффективно накрывать и обездвиживать вражеские беспилотники.

Особенностью нового антидронового устройства является его компактность и универсальность — сеткомёт можно установить на любой FPV-дрон, что расширяет его возможности применения. В публикации отмечается, что на видео показано первое успешное использование системы, при котором нейтрализация цели происходит полностью автономно, без участия оператора.

Ранее аналогичный инновационный подход продемонстрировала компания «Орда Пилот», представившая новый коптер «Охотник 4Х». Этот дрон оснащён четырьмя сеткомётами, каждый из которых может перехватывать FPV-дрон без необходимости посадки для перезарядки, позволяя эффективно противодействовать нескольким целям подряд.