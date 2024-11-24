ZTE представила новый смартфон Nubia V70 Design стоимостью $76

Компания ZTE анонсировала новый бюджетный смартфон Nubia V70 Design, который в некоторых регионах будет называться ZTE Blade V70 Design.

На Филиппинах устройство доступно для предзаказа с сегодняшнего дня, а открытые продажи начнутся 28 ноября. Стоимость новинки составляет около $76, а первым покупателям предлагают в подарок беспроводную колонку стоимостью около $15.

Смартфон доступен в четырёх цветовых вариантах: черном и розовом с имитацией стеклянной крышки, а также оранжевом и зеленом с искусственной кожаной спинкой. Nubia V70 Design оснащен 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1612 × 720 пикселей) и частотой обновления 120 Гц.

Внутри устройства установлен процессор Unisoc T606, который включает два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55. Смартфон предлагает 4 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 14 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп и вспомогательный модуль на 2 Мп. Для селфи предусмотрена 16-Мп фронтальная камера. Устройство работает от аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и работает на Android 14 с оболочкой MyOS 14.