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ZTE анонсировала первый в мире смартфон с 20 ГБ оперативной памяти

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Представитель китайской компании официально заявил, что они работают над новым смартфоном, который получит рекордный объем оперативной памяти.

В частности, ZTE анонсировала первый в мире смартфон с 20 ГБ оперативной памяти, однако какая технология будет использоваться пока не понятно.

Возможно в данном случае речь идет о технологии расширения ОЗУ за счёт флеш-памяти, но не исключено, что все-таки в аппарате будет полноценный объем ОЗУ.

Напомним, что пока на рынке представлены смартфоны с 18 ГБ оперативной памяти. Никакие другие подробности про анонсированный аппарат не раскрывают.

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