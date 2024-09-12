Жители РФ рискуют потерять доступ к своим документам и фотографиям

Россиянам рекомендовали сделать копии документов из облаков американских компаний

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предупредил россиян о необходимости сделать резервные копии своих документов, хранящихся на облачных сервисах американских компаний, пишет aif.

С 12 сентября эти компании больше не смогут предоставлять услуги в России, что может вызвать проблемы с доступом к таким сервисам, как Google Drive и Microsoft OneDrive.

Мариничев советует перенести данные на отечественные платформы, такие как Яндекс.Диск или Облако Mail.ru. Это поможет избежать неприятных ситуаций, если доступ к иностранным сервисам будет ограничен.

Для компаний вопрос перехода на российские решения стоит еще острее. Перенос инфраструктуры на Яндекс.Облако или использование Битрикс24 уже не просто альтернатива, а необходимость для продолжения работы без сбоев. Хотя этот процесс потребует времени и ресурсов, чем раньше он начнется, тем меньше рисков возникнет в будущем.

Мариничев подчеркнул, что ситуация требует внимания, но паниковать не стоит. Российский рынок IT-технологий способен развиваться самостоятельно, и санкции лишь стимулируют этот процесс. Важно активно использовать отечественные решения и поддерживать их развитие.

Министерство финансов США заявило, что жесткие меры против обычных пользователей не будут применяться. Ограничения не коснутся чатов, соцсетей, мессенджеров и других популярных сервисов.

Однако россияне уже столкнулись с ограничениями: например, 9 сентября закрылась платформа Notion, а Microsoft ограничил доступ к Azure. Пользователи также сообщали о проблемах с подтверждением аккаунтов Google, связанных с российскими номерами.