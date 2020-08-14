Несколько дней назад стало известно, что для iPhone перестанет быть доступным приложение WeChat, которое очень востребовано на территории Китая.

На фоне этой новости аналитики сразу же сделали прогноз, что продажи смартфонов яблочной компании рухнут как минимум на треть.

Между тем, на территории Китая провели опрос и выяснили, как люди относятся к сложившейся ситуации. Оказалось, что жители Китая готовы отказаться от iPhone в пользу приложения WeChat.

Такой ответ дали 95% опрошенных. К слову опрос проводили в китайской социальной сети и ее участниками стали 1,2 млн людей.

Напомним, что Apple будет вынуждена удалить популярный WeChat из-за требований властей США.