Жителей РФ призвали отказаться от покупки iPhone 11 в 2024 году

Макс Холод, пользователь портала DTF, советует россиянам, которые планируют приобрести iPhone 11 в 2024 году, отказаться от этой идеи. Он рекомендует обратить внимание на более новые модели iPhone 12 и 13, особенно тем, кто ищет дешевые и старые варианты.

Основная причина, по которой Холод отговаривает от покупки iPhone 11, заключается в его достаточно высокой цене. Розничные продавцы предлагают его около 50 000 рублей, на сером рынке новые модели можно найти в среднем за 40 000 рублей, а восстановленные за 24 500 рублей.

Цены на подержанные iPhone начинаются от 15 000 рублей. За эти деньги можно рассмотреть более современные варианты.

Хотя Холод признает, что iPhone 11 имеет качественный IPS-экран, хорошие камеры, хорошую автономность и поддержку зарядки по стандарту Qi, а также высокую производительность, он также указывает на некоторые недостатки.

Это включает возможность приобретения восстановленного устройства низкого качества и проблемы с поиском оригинальных запчастей из-за устаревания.

В итоге Холод заключает, что для желающих купить бюджетный смартфон от Apple стоит обратить внимание на iPhone 12 или 13, которые имеют лучшие характеристики по сравнению с моделью 2019 года.