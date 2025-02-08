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Жителей РФ предупредили о массовом использовании дипфейков мошенниками

Автор На чтение 1 мин Просмотров 78 Опубликовано

В 2025 году каждая третья мошенническая атака будет осуществляться с помощью технологий искусственного интеллекта, что приведет к миллионам инцидентов ежемесячно.

Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала Татьяна Дешкина, заместитель директора департамента развития продуктов компании VisionLabs.

Основными сценариями использования ИИ мошенниками станут создание дипфейков, обман пользователей дейтинговых сервисов и выбор уязвимых жертв.

Дипфейки позволят злоумышленникам подделывать изображения и голоса знакомых с целью кражи денег или манипуляции мнением. Новые генеративные ИИ-сервисы делают распознавание таких фейков сложнее.

Также мошенники будут использовать фальшивые профили с изображениями несуществующих людей на дейтинговых платформах, управляемые чат-ботами, что позволит им общаться с тысячами потенциальных жертв одновременно.

Кроме того, ИИ поможет находить уязвимых пользователей в социальных сетях, анализируя их посты о трудных жизненных ситуациях, таких как финансовые проблемы или утраты.

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