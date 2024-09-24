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Жителей РФ предупредили о краже аккаунтов «Госуслуг» под видом записи к врачу

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Мошенники начали красть аккаунты россиян на портале «Госуслуги», для этого они отправляют поддельные ссылки на запись к врачу. О новом способе обмана предупредили НИИ «Интеграл» в Telegram.

Злоумышленники представляются специалистами Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) и через чат-бот в Telegram отправляют ссылки на фальшивый портал для записи к врачу. Если жертва вводит свои данные на этом сайте, они попадают к мошенникам.

Таким образом, злоумышленники могут получить доступ к паспортным данным, кредитной истории и другой конфиденциальной информации пострадавших.

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