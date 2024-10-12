Житель США придумал и сделал квадрокоптер для сбора собачьих экскрементов

Калеб Олсон, инженер и владелец собаки по имени Твинки, представил Poopcopter — дрон с искусственным интеллектом, который помогает убирать за питомцами. Владение собакой приносит радость, но требует немалых усилий, особенно когда речь идет об уборке.

Сначала Олсон разработал систему с компьютерным зрением, которая могла обнаруживать экскременты, но это не избавило его от необходимости убирать. Тогда он решил создать Poopcopter — дрон, который autonomно летает над задним двором и передает видео на компьютер. Алгоритм анализирует картинку и находит экскременты, после чего дрон направляется к ним.

Когда дрон приземляется, его специальный механизм захвата собирает экскременты и позволяет ему улететь с «грузом», который можно выбросить в мусорное ведро.

Хотя проект выглядит забавно, он решает реальную проблему многих владельцев собак. Олсон считает, что такие дроны могут использоваться как частными лицами, так и специальными службами для уборки. Он продолжает искать идеи о том, как лучше утилизировать собранные экскременты.