В последние годы Земля начинает вращаться быстрее, и учёным, возможно, придётся скорректировать мировое время на одну секунду к 2029 году. Это заявление сделал главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков.

По словам заместителя исполнительного директора «Арктика Сити» Евгения Книжника, такой небольшой сдвиг не отразится на климате или экологии. Природа уже давно адаптировалась к подобным изменениям, и, например, в 1918 году календарь был сдвинут на 13 дней.

Книжник отметил, что восход и закат каждый год смещаются, и корректировка времени на одну секунду не скажется на повседневной жизни. Это явление является естественным процессом на Земле и не станет причиной для беспокойства.

Внесение изменений в координированное время — это просто техническая необходимость для согласования часов с астрономическим временем.