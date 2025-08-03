Земельный бизнес с опорой на практику: кейс Виктора Шалимова и компании «Зем‑Комфорт»

Российский рынок загородной недвижимости переживает устойчивый спрос — особенно в Московском регионе, где доступ к земле, инфраструктуре и воде превращает участок не только в место для жизни, но и в инвестиционный актив. На этом фоне девелоперская компания «ЗемКомфорт» демонстрирует стабильный рост. С момента основания в 2020 году она заняла заметную позицию на рынке участков под застройку, специализируясь на проектах в ближнем Подмосковье. Ее основатель и руководитель Виктор Вячеславович Шалимов — предприниматель, который строит бизнес без громких заявлений, делая ставку на долгосрочные проекты и понятные клиентам условия.

Ключевая особенность работы компании — концентрация на выкупе и развитии земельных участков, которые ранее не использовались по назначению. Подмосковные торги по продаже таких территорий позволяют инвестировать в площадки, до этого оставшиеся вне интереса крупных игроков. Благодаря этому компания смогла сформировать обширный земельный банк, включающий более 35 массивов с разным назначением: от дачных поселков до площадок под промышленное строительство. Это позволяет гибко реагировать на запросы рынка — как со стороны частных лиц, так и со стороны бизнеса.

Работа «ЗемКомфорта» не ограничивается покупкой земли. Каждому объекту предшествует юридическая проработка, оценка логистических возможностей, проведение инфраструктуры, а на отдельных участках — полноценное проектирование будущих поселков. Один из характерных примеров — «Жемчужина Софьино», 67 гектаров приватной территории в Раменском районе. Это фактически остров, окруженный водами Москвы-реки, с возможностью организовать элитный коттеджный кластер, курорт или премиальный яхт-клуб. В отличие от типовых предложений на рынке, этот проект подчеркивает амбиции компании по созданию нестандартных решений в формате «загород плюс».

Другие объекты более ориентированы на массового потребителя. Например, участки в поселке «Кожинский Берег», находящемся всего в 24 километрах от МКАД, пользуются высоким спросом из-за сочетания живописного расположения на берегу карьера, близости к столице и наличия всех необходимых коммуникаций. Еще один проект — «Восточная деревня» — привлекает аудиторию, ищущую спокойный, но современный загородный формат жизни: участки здесь продаются с уже подготовленной инфраструктурой и удобным выездом на шоссе. Во всех проектах компания придерживается принципа «без скрытых условий»: участки предлагаются с понятным юридическим статусом и прозрачными условиями подключения к инженерным сетям.

Сам Шалимов подчеркивает, что бизнес должен быть устойчивым прежде всего за счет доверия — как клиентов, так и партнеров. Стратегия компании выстраивается не вокруг маркетинговых кампаний, а вокруг четкой организационной структуры, своевременного выполнения обязательств и минимизации бюрократической нагрузки для покупателя. Это особенно важно на фоне общего недоверия к рынку участков — сфере, где по-прежнему встречаются серые схемы, отсутствие документов и затяжные судебные споры. «ЗемКомфорт» изначально ориентировался на то, чтобы быть контрастом подобной практике.

B2B-направление и общественная нагрузка

Отдельное направление, которое компания развивает с 2022 года, — работа с юридическими лицами. Спрос на земли под небольшие производства, логистику и склады в ближнем Подмосковье растет параллельно с деурбанизацией — бизнес выносит часть мощностей за МКАД, чтобы снизить затраты. В «ЗемКомфорте» говорят, что с начала 2023 года около 30% сделок касались участков именно под промышленное использование, и прогнозируют дальнейшее увеличение доли B2B-сделок.

Еще один аспект деятельности — участие в благотворительных инициативах. Компания поддерживает волонтерские сборы, связанные с гуманитарной помощью, сотрудничает с подразделениями Росгвардии и региональными администрациями, а также выступает партнером культурных инициатив, таких как премия имени Сергея Пускепалиса. Формально эти направления не связаны с основным бизнесом, но помогают выстраивать деловую репутацию в регионах присутствия. Внутри команды такие проекты рассматриваются не как PR, а как часть ответственности, которую берет на себя крупный региональный игрок.

Устойчивость на рынке — за счет системности

Если говорить о динамике, то по собственным оценкам компания ежегодно удваивает объем активов. Основной драйвер — увеличение земельного фонда и расширение клиентской базы за счет новых форматов взаимодействия. Среди планов — выход в соседние с Подмосковьем регионы, в первую очередь на юг и запад Центрального федерального округа. Эти территории рассматриваются как перспективные по совокупности логистических и потребительских параметров.

Что отличает «ЗемКомфорт» от множества схожих структур — это ставка не на агрессивные продажи, а на управляемый рост с сохранением репутации. В индустрии, где ошибки одного проекта могут дорого стоить всей компании, ставка на умеренность и надежность становится конкурентным преимуществом. Возможно, именно в этом и заключается суть подхода Виктора Шалимова к делу — работать так, чтобы на его участках действительно можно было строить не только дома, но и планы на жизнь.