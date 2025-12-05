Защитные плёнки без антибликового покрытия снижают эффективность дисплея iPhone 17

Дисплей iPhone 17 выполнен из материала Ceramic Shield 2 с антибликовым покрытием, которое уменьшает отражения и улучшает видимость при ярком освещении. Такая функция отсутствовала в предыдущих моделях iPhone.

Тесты компании Astropad показали, что использование защитной плёнки без собственного антибликового слоя снижает эффективность покрытия Ceramic Shield 2. По данным Astropad, покрытие уменьшает отражения примерно на 50% по сравнению с iPhone 16, однако при наложении обычной плёнки эффект снижается, так как антибликовые покрытия рассчитаны на прямой контакт с воздухом.

Astropad предлагает собственную плёнку Fresh Coat с антибликовым слоем, которая, по их данным, способна полностью сохранить или даже превзойти антибликовые свойства дисплея iPhone 17. Согласно тестам, поверхность Fresh Coat почти в четыре раза менее отражающая, чем экран iPhone 16, и в два раза — чем Ceramic Shield 2 на iPhone 17.