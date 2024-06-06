Защищенные Armor 23 Ultra и Note 17 Pro вышли в продажу на российский рынок

В России появились новые модели смартфонов от компании Ulefone. Они называются Armor 23 Ultra и Note 17 Pro и отличаются своим дизайном и характеристиками.

Armor 23 Ultra доступен в черном и оранжевом цветах и создавался для работы в экстремальных условиях. Например, он подойдет спасателям, скалолазам или путешественникам.

Этот смартфон имеет прочный корпус, который защищен от пыли, влаги и падений с высоты до 1,5 метра. Он также может погружаться под воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут. Экран смартфона защищен ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

В комплекте с устройством идет мощное зарядное устройство мощностью 120 Вт. Смартфон может проработать в режиме ожидания до 240 часов и в режиме разговора до 24 часов.

Характеристики Ulefone Armor 23 Ultra включают 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8020 5G, память объемом 12/512 ГБ и камеру с разрешением 50 Мп для основной, сверхширокоугольной и телеобъективной съемки, а также 50 Мп фронтальную камеру.

Емкость аккумулятора составляет 5280 мАч, а еще смартфон оснащен двумя слотами для сим-карт Nano SIM, разъемом Type-C (USB 3.1 Gen 1) и разъемом для наушников 3,5 мм. Ориентировочная цена Ulefone Armor 23 Ultra составляет 55 990 рублей.

Вторая модель, Note 17 Pro, является элегантным смартфоном, доступным в черном, белом и оранжевом цветах. Он идеально подходит для повседневного использования в развлекательных и рабочих целях.

Note 17 Pro имеет немного более скромные характеристики, но все равно обладает привлекательными возможностями. Емкость аккумулятора позволяет смартфону работать в режиме ожидания до 450 часов и в режиме разговора до 9 часов.

Характеристики Ulefone Note 17 Pro включают 6,78-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Helio G99, память объемом 12/256 ГБ и камеру с разрешением 108 Мп для основной съемки и 32 Мп для фронтальной съемки. Емкость аккумулятора составляет 5050 мАч, а смартфон оснащен двумя слотами для сим-карт Nano SIM и разъемом Type-C. Note 17 Pro можно приобрести за 31 990 рублей.

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