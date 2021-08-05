Запуск Samsung Galaxy M32 5G в Индии неизбежен

Недавние отчеты показали, что Samsung работает над своим следующим телефоном серии M под названием Galaxy M32 5G для Индии. Страница поддержки телефона теперь доступна на веб-сайте Samsung India, что указывает на то, что его запуск может быть не за горами.

На странице поддержки упоминается только номер модели SM-M326B / DS Galaxy M32 5G и нет информации о его характеристиках. Такой же номер модели был замечен на Geekbench в прошлом месяце.

Телефон появился на сайте тестирования с такими характеристиками, как чип Dimensity 720, 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Предполагается, что M32 5G будет обновленной версией Galaxy A32 5G с двигателем Dimensity 720, который дебютировал на других рынках еще в декабре 2020 года.

Samsung Galaxy А32 5G имеет 6,5-дюймовый TFT HD + дисплей, который обеспечивает разрешение 720 х 1600 пикселей и соотношение сторон 20: 9. Для селфи он имеет 13-мегапиксельную переднюю камеру, а его система с четырьмя камерами на задней панели имеет 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив, 5-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины.

На борту есть общая SIM-карта для добавления карты microSD. В целях безопасности телефон имеет боковой сканер отпечатков пальцев. Он поддерживается батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 15 Вт.

Источник — Astera.