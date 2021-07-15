Запуск Realme Watch 2 Pro в Индии запланирован на 23 июля

Ранее в этом году Realme представила свои часы 2 Pro на мировых рынках, включая Малайзию, с такими особенностями, как большой 1,75-дюймовый дисплей и двухспутниковый GPS. Сегодня Realme официально объявила, что Realme Watch 2 Pro поступит на рынок Индии на следующей неделе. Realme запланировала презентацию на 23 июля в Индии в 12:30 по индийскому стандартному времени. Кроме того, Realme также планирует выпустить на мероприятии пару беспроводных наушников премиум-класса под названием Realme Buds Wireless 2 с поддержкой Sony LDAC Hi-Res Audio.

На мировом рынке Realme Watch 2 Pro стоит 74,99 евро (~ 89 долларов). Тем не менее, мы можем ожидать аналогичных цен на индийском рынке. После запуска в Индии мы также можем ожидать, что умные часы поступят в продажу в рамках предстоящей распродажи Amazon Prime Day 26 июля.

Realme Watch 2 Pro имеют дизайн, напоминающий Apple Watch, с большим 1,75-дюймовым дисплеем с разрешением 320 x 385 пикселей. Экран имеет пиковую яркость 600 нит и оснащен более чем 100 циферблатами.

Он оснащен двойной спутниковой системой GPS и датчиком контроля кислорода в крови. Он также имеет оптический датчик частоты сердечных сокращений, трекер цикла сна и шагомер для отслеживания шагов. Умные часы имеют 90 спортивных режимов, включая бадминтон, скакалку, футбол и другие.

Watch 2 Pro имеют степень водонепроницаемости IP68, что означает, что они могут выдержать несколько брызг воды. В умных часах установлена ​​батарея емкостью 390 мАч, которой, как утверждается, хватает до 14 дней.

Источник — Astera.