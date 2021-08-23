Запуск iQOO 8 в Индии ожидается в сентябре

Ранее в этом месяце iQOO представила флагманские телефоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro в Китае. Перед запуском в базе IMEI был обнаружен телефон iQOO с номером модели I2019. В то время предполагалось, что это может быть индийский вариант iQOO 8. Теперь индийский типстер утверждает, что компания запустит iQOO 8 уже в следующем месяце в Индии.

Согласно прогнозу, iQOO 8 дебютирует в Индии в сентябре. Он ожидает, что телефон станет официальным к середине месяца. В твите четко не упоминается, запустится ли iQOO 8 Pro вместе с iQOO 8.

IQOO 8 имеет 6,56-дюймовый плоский экран AMOLED FHD + 120 Гц, тогда как модель Pro получает 6,78-дюймовый дисплей AMOLED QHD + 120 Гц LTPO с изогнутыми краями. В то время как первый работает на Snapdragon 888 SoC, последний получает более мощную мобильную платформу Snapdragon 888 Plus. Серия iQOO 8 поставляется с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 512 ГБ.

IQOO 8 и 8 Pro оснащены фронтальной камерой с разрешением 16 мегапикселей. Модель Vanilla оснащена тройной камерой на 50 мегапикселей (основная) + 13 мегапикселей (телеобъектив) + 13 мегапикселей (сверхширокая), тогда как вариант Pro имеет 50-мегапиксельную (основная с игровой стабилизацией) + 16-мегапиксельная (телеобъектив) + 48-мегапиксельный (сверхширокоугольный) блок с тройной камерой. IQOO 8 имеет батарею емкостью 4350 мАч, которая поддерживает зарядку 120 Вт, тогда как iQOO 8 Pro имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой 120 Вт, беспроводной зарядкой 50 Вт и обратной беспроводной зарядкой 10 Вт.

Источник — Astera.