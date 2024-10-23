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Запись экрана и разговоров: в Роскачестве озвучили признаки взлома телефона

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Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предоставили рекомендации по проверке смартфонов на наличие шпионских программ и защите личных данных. Шпионские программы могут отслеживать действия владельцев устройств, фиксировать экраны при использовании банковских приложений и записывать разговоры.

Шпионское ПО может устанавливаться удаленно через социальную инженерию или при физическом доступе к устройству, например, в сервисном центре. Часто пользователи сами устанавливают такие приложения, выбирая малоизвестные с простым функционалом.

Чтобы выявить наличие шпионского ПО, следует обращать внимание на косвенные признаки: подозрительная активность, ложные уведомления, самопроизвольное включение камеры или микрофона, а также перегрев и замедление работы устройства. Если в галерее появились неожиданные скриншоты или видео, это также может быть признаком взлома.

Для поиска и удаления шпионских программ на Android-смартфонах рекомендуется использовать антивирус, который может обнаружить вредоносные приложения. Также можно проверить устройство в безопасном режиме, где сторонние приложения не запускаются, и просмотреть список установленных программ на наличие подозрительных. Дополнительно стоит проверить папку «Загрузки» на наличие незнакомых файлов.

Если ни один из методов не помог, можно рассмотреть восстановление заводских настроек устройства.

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