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Замена экрана в раскладушке Huawei Nova Flip обойдется дороже 32 тыс. рублей

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Компания Huawei поделилась информацией о стоимости ремонта своего нового складного смартфона Nova Flip. В услугу послепродажного обслуживания входят замена неисправных деталей и ключевых компонентов.

Замена экрана в раскладушке Huawei Nova Flip обойдется дороже 32 тыс. рублей

Самыми дорогими частями устройства окажутся гибкий дисплей и материнская плата. Замена экрана обойдется в $365 (чуть больше 32 тыс. рублей) (или $279 со скидкой), восстановление старого дисплея стоит $209 (18 400 рублей). Материнская плата оценена в $321 (28 300 рублей).

Также в списке цен указаны: аккумулятор — $28, верхняя крышка с экраном — $60, нижняя крышка — $29. Камера: фронтальный сенсор стоит $33, основной — $67, а сверхширокоугольный — $25.

Дополнительные аксессуары: замена адаптера — $18, ремонт кабеля — $10, верхний слой экрана — $22. Кроме того, замена колец для объективов стоит по $13, порт для зарядки — $14, а сканер отпечатков — $13.

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