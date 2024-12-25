Замедление YouTube породило схемы обмана с программами-ускорителями

В России наблюдается рост мошеннических предложений на фоне снижения популярности YouTube.

Эксперты по кибербезопасности сообщили, что на фоне замедления работы YouTube в России увеличилось количество мошеннических предложений сервисов-ускорителей, пишут «Известия».

С середины лета 2024 года такие публикации возросли с 100–150 до 300 в месяц и продолжают расти.

Использование программ для обхода блокировок может быть опасным для пользователей. Они часто собирают данные о действиях пользователей, что может привести к слежке. Кроме того, под такими приложениями могут скрываться вирусы и шпионские программы.

Согласно данным сервиса Vigo, показатели видеотрафика для мобильных и стационарных сетей впервые сравнялись, составив 40% и 48% соответственно. Общий трафик YouTube в Рунете с июня 2024 года упал в четыре раза.