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Закон о штрафах за отказ пускать провайдеров в жилые дома вступит в силу

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Президент России подписал закон, устанавливающий административную ответственность для управляющих компаний, нарушающих порядок взаимодействия с операторами связи. Согласно документу, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические лица — на сумму до 1 миллиона рублей.

Принятая мера направлена на предотвращение практики, при которой управляющие организации предоставляют доступ в многоквартирные дома только тем интернет-провайдерам, с которыми у них есть аффилированные связи, ограничивая тем самым возможность выбора для жителей и препятствуя работе других операторов связи.

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