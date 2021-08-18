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Закон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов представят в сентябре

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Уже давно ходят слухи о том, что Apple на своих смартфонах откажется от Lightning, некоторые инсайдеры сообщали, что это произойдет с выходом iPhone 12, а позже сообщалось что USB-C появится в iPhone 13.

Но все эти данные так и не нашли подтверждения, то есть аппараты будут и дальше предлагаться с Lightning.

С принятием закона о едином разъёме для зарядки смартфонов, Apple вынуждена будет полностью перейти на USB-C.

Сейчас Европейская комиссия рассматривает новое постановление, и его озвучат в следующем месяце.

Впервые о едином стандарте в Европе заговорили еще в 2018 году, но тогда Apple заявила, что принятие этого закона приведет к увеличению мусора из-за ненужных кабелей.

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