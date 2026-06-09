Заголовок: Redmi Turbo 5 получил подтверждённые характеристики перед запуском в Индии

Компания Redmi раскрыла ключевые характеристики смартфона Redmi Turbo 5 перед его официальной презентацией в Индии, запланированной на 16 июня. Информация была опубликована на промостранице в Amazon.

Согласно данным, устройство получит аккумулятор ёмкостью 7540 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт HyperCharge. Для китайской версии заявлена батарея на 7560 мАч, что указывает на незначительные региональные различия между моделями.

Смартфон оснастят дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1.5K, а также фронтальной камерой на 20 МП. Основная камера будет представлена модулем на 50 МП с поддержкой оптической и электронной стабилизации, дополненным ультраширокоугольным сенсором на 8 МП.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 8500. В зависимости от конфигурации предусмотрено до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопитель стандарта UFS 4.1, при этом более быстрая версия памяти будет доступна только в старших комплектациях.

Также отмечаются дополнительные функции: подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, линейный вибромотор X-axis, инфракрасный порт, металлическая рамка корпуса и защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.