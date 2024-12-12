Загадочный смартфон Realme RMX5051 появился на Geekbench

Смартфон Realme с номером модели RMX5051 был замечен на Geekbench и в приложении Camera FV-5, что наводит на мысль о его возможной принадлежности к серии Realme 14 Pro.

Хотя официальное название устройства ещё не подтверждено, уже известны некоторые ключевые характеристики.

На Geekbench смартфон показал результаты: 1166 баллов в одноядерном тесте и 3214 в многоядерном, что свидетельствует о высокой производительности.

Для сравнения, Realme 13 Pro набрал 923 и 2912 баллов, что указывает на заметное повышение производительности у нового устройства.

Смартфон будет работать на Android 15 и будет оснащён 7,24 ГБ оперативной памяти, с возможностью выбора различных конфигураций.

Устройство, вероятно, будет работать на чипсете Snapdragon 7s Gen 3, который включает восьмиядерный процессор и графический процессор Adreno 810.

Realme 14 Pro уже анонсирован для выхода в Индии и будет доступен в нескольких конфигурациях, включая 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

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