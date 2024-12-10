За день до дебюта стала известна стоимость смартфона Realme Neo 7

Презентация нового смартфона Realme Neo 7 состоится уже завтра, а накануне дебюта стало известно, во сколько обойдется новинка, интерес к которой компания подогревается уже длительное время.

Флагман бренда Realme GT 7 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Elite и ожидается, что новинка обойдется дешевле.

Цена Neo 7 предварительно составит 2498 юаней (33 700 рублей), но, ожидается, что стоимость на старте продаж будет немного ниже.

Согласно сертификации TENAA, Neo 7 будет доступен в вариантах с 6, 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти, а также с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. Однако, как подтвердил вице-президент Realme Сюй Ци Чейз, базовая версия будет иметь 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Уже известно, что смартфон будет оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Neo 7 будет работать на чипсете Dimensity 9300 Plus и иметь мощную батарею ёмкостью 7000 мАч.

Камера устройства включает 50-мегапиксельный основной модуль и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а фронтальная камера будет на 16 мегапикселей. Neo 7 будет работать на Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.0.

Кроме того, устройство будет иметь степень защиты IP69, что обеспечит защиту от воды и пыли. В числе других функций — двухчастотный GPS, поддержка касаний мокрыми руками, ИК-порт и многофункциональный NFC.