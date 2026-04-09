Ютубер увеличил SSD MacBook Neo до 1 ТБ с помощью модуля от iPhone 16 Pro

Apple предлагает бюджетный MacBook Neo только с накопителями на 256 и 512 ГБ, однако энтузиаст dosdude1 смог увеличить объём памяти, припаяв NAND-модуль от iPhone 16 Pro.

Процедура требует аккуратной разборки ноутбука: материнскую плату необходимо извлечь и осторожно снять старый модуль памяти, не повредив подложку. Использование ЧПУ-станка не потребовалось — модуль был установлен вручную, а подложка подготовлена для новой памяти.

По словам ютубера, для апгрейда подходит любой NAND-модуль стандарта K8A5, при этом необязательно разбирать рабочий iPhone 16 Pro. После установки SSD MacBook Neo был подключён к другому Mac и прошит через DFU с использованием IPSW-файла. Замена прошла успешно: новый накопитель работает стабильно, а скорость чтения выросла на 150 МБ/с.

