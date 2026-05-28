YouTube внедряет автоматическую маркировку видео с использованием ИИ

YouTube объявил о запуске системы автоматического определения и маркировки контента, созданного с применением искусственного интеллекта. Речь идёт о видео, в которых зафиксировано значительное использование фотореалистичных ИИ-элементов.

При этом авторы по-прежнему обязаны самостоятельно указывать использование реалистичного ИИ в своих роликах. Если система ошибочно определит контент как созданный ИИ, авторы смогут изменить статус в YouTube Studio, однако для материалов, созданных с использованием собственных ИИ-инструментов платформы или снабжённых соответствующими метаданными, такие отметки будут фиксированными.

Маркировка будет отображаться под плеером в длинных видео и поверх ролика в коротких. Для менее реалистичного или частично изменённого контента информация об ИИ будет размещаться в описании.

Отдельно YouTube запускает настраиваемую ленту рекомендаций, которую пользователи смогут формировать через текстовые запросы по интересам и темам. Функция тестировалась ранее и теперь постепенно становится доступной для пользователей мобильного приложения и веб-версии в США при включённой истории просмотров и поиска.