YouTube TV представит более дешёвые тематические пакеты в начале 2026 года

YouTube объявил о планах обновить YouTube TV в 2026 году, добавив более десяти пакетов по жанрам, включая спорт, новости, развлечения и семейный контент. Новые YouTube TV Plans будут дешевле текущей подписки, стоимость которой составляет $82,99 в месяц.

Пакет для спорта, например, будет включать основные вещательные сети, а также все каналы ESPN и спортивные сети, такие как FS1 и NBC Sports. Точные цены на новые пакеты и перечень каналов пока не раскрыты.

Новые пакеты сохранят большинство функций стандартной подписки YouTube TV, включая неограниченный DVR, ключевые моменты трансляций, режим Fantasy View и Multiview. Вице-президент по подпискам YouTube Кристиан Остлиен отметил, что цель компании — дать пользователям больше контроля над тем, что они хотят смотреть. Текущая подписка останется доступной, а новые пакеты станут более доступным вариантом.

